In Cina la produzione industriale ha segnato il primo rialzo del 2020

La produzione industriale cinese è cresciuta del 3,9% annuale ad aprile, il primo rialzo quest’anno dopo il -1,1% di marzo e contro un atteso +1,5%. Dopo mesi di lockdown la Cina sta gradualmente ripartendo e questo è il primo vero segnale di ripresa della produzione. In Cina l’epidemia e’ rientrata, mentre ancora imperversa a livello globale, frenando l’export del Dragone.

Anche i consumi in Cina restano deboli, come confermano i dati delle vendite al dettaglio, che ad aprile si contraggono del 7,5% annuale, dopo il -15,8% di marzo e contro un atteso -7%. In calo del 10,3% anche gli investimenti fisse,

