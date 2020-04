Per L’ottavo giorno di fila la Cina non ha registrato nuovi decessi per il Covid-19. Anche i nuovi contagi di coronavirus sono scesi a dieci, sei dei quali in arrivo dall’estero (martedi’ erano stati 30 e 11 lunedi’).

L’articolo In Cina nessuno muore di Covid da 8 giorni proviene da Notiziedi.

