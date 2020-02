In Cina rabbia e lacrime per la morte del medico che denunciò l’epidemia

Il coronavirus continua a contagiare: sono ormai 31.211 i casi confermati in Cina e 637 decessi; mentre fuori dal gigante asiatico i contagi sono 270 in 24 Paesi, con un decesso. Un contagio tale che il mondo, ha fatto sapere l’Oms, sta per terminare mascherine e altri equipaggiamenti protettivi contro il nuovo coronavirus.

Ma intanto in Cina, la morte del medico, Li Wenliang, tra i primi ad allertare sulla nuova polmonite e per questo minacciato dalla polizia locale, ha scatenato un’ondata di rabbia, indignazione e critiche per la mancanza di liberta’ di parola: il caso minaccia di trasformarsi in una crisi di fiducia nel sistema.

