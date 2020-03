In Cina un morto per hantavirus, portato dai topi

Un uomo che è morto su un autobus in Cina è risultato positivo all’hantavirus, un virus con sintomi molto simili al Covid-19 ma che non si trasmette da uomo a uomo. La vittima non identificata della provincia di Yunnan – riporta il Global Times, quotidiano di Stato – era a bordo di un autobus diretto al suo luogo di lavoro nella provincia di Shandong. Sono state sottoposte al test anche le altre 32 persone che erano a bordo.

Il panico, dettato dal clima di quarantena per il coronavirus, ha subito trasformato hantavirus in testa ai topic di Twitter,

