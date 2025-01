In Cisgiordania code chilometriche ai checkpoint israeliani

Un palestinese: ‘E’ un messaggio di Israele: siete intrappolati’

Milano, 23 gen. (askanews) – “Aspetto al checkpoint da circa cinque ore”, si lamenta Anas Ahmed. “È una perdita di tempo, abbiamo del lavoro”, dice, bloccato nel traffico a un varco presidiato dall’esercito israeliano vicino alla città di Ramallah, in Cisgiordania occupata. Davanti e dietro la sua auto, centinaia di altri veicoli palestinesi che hanno attraversato la città universitaria di Birzeit nella speranza di un passaggio facile restano fermi in attesa che i soldati li lascino passare sulla strada solitamente aperta. “Ogni giorno andiamo al lavoro e torniamo ed è come se loro Israele ci stessero inviando un messaggio: “siete intrappolati nella vostra città e non potete andare da nessuna parte”.