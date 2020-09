In Colombia gli indigeni Misak abbattono la statua di Sebastian de Belalcazar

AGI – In Colombia, un gruppo di indigeni ha demolito una statua del conquistatore spagnolo Sebastian de Belalcazar per “vendicare la memoria degli antenati assassinati e schiavizzati”. Per demolire la statua, che era situata in cima a una collina, gli indigeni della comunità di Misak hanno legato alcune corde alla scultura equestre e poi l’hanno trascinata a terra. E’ accaduto a Popayan, il capoluogo del Cauca.

#ATENCÓN

Nuestro Pueblo Indígena Misak se moviliza y derriba en Popayán la estatua de Sebastián de Belalcázar.

Su forma de reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites.

