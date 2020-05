Il coronavirus torna a far paura in Corea del Sud con 79 nuovi casi di contagi nelle ultime 24 ore, il livello più alto in un solo giorno dal 5 aprile. Come immediata reazione il governo ha ripristinato i blocchi nell’area metropolitana di Seul, che ospita metà dei 52 milioni di abitanti del Paese. Musei, parchi e gallerie d’arte saranno chiusi di nuovo da venerdì per due settimane, ha annunciato il ministro della Sanità Park Neung-hoo, mentre le aziende sono state esortate a reintrodurre misure quali il lavoro flessibile.

“Abbiamo deciso di rafforzare tutte le misure di quarantena nell’area metropolitana per due settimane da domani al 14 giugno”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Corea del Sud ripartono i contagi, Seul chiude di nuovo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento