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In Corea del Sud sfruttati per la bile: sei orsi portati in Danimarca
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In Corea del Sud sfruttati per la bile: sei orsi portati in Danimarca

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By Redazione-web

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Hanno trascorso anni in una gabbia, ora si trovano in un Safaripark

Roma, 3 lug. (askanews) – Sei orsi neri asiatici iniziano una nuova vita in Danimarca dopo aver trascorso anni in una gabbia in Corea del Sud, dove venivano utilizzati per la produzione di bile in un allevamento. Dopo oltre due anni di preparativi e per la prima volta in Europa, gli animali sono stati trasferiti al Safaripark di Knuthenborg, a un’ora e mezza a Sud di Copenaghen, con l’aiuto di diverse ONG, veterinari e delle autorità sudcoreane ed europee.”Credo sia la prima volta in Europa che qualcuno abbia preso degli ex orsi da bile e abbia offerto loro, per così dire, una vita meravigliosa”, afferma Christoffer Knuth, proprietario del Safaripark Knuthenborg.”In Corea ci sono ancora molti più orsi rinchiusi in recinti in pessime condizioni. Ma qui al Knuthenborg Park ci impegniamo molto in questo senso, ed è per questo che gli orsi malati possono venire qui in Danimarca e in Europa”, spiega il professore Dong-Hyuk Jeong, che lavora presso l’Università di Chungbuk, in Corea del Sud.”Al momento si trovano in una gabbia, ma non appena avranno interagito con i guardiani e si sarà instaurato un rapporto di fiducia tra loro, li lasceremo liberi nella ‘foresta degli orsi’, un’area boschiva di due ettari e mezzo che potete vedere alle nostre spalle”, spiega il proprietario del Safaripark. “Credo quindi che siano passati da una vita davvero difficile a quella che, speriamo, sarà una vita meravigliosa da orsi”, conclude.

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