In corso il vertice Trump-Putin ad Anchorage, “tutte le opzioni rimangono sul tavolo” (diretta)

Roma, 16 ago. (askanews) – E’ finito dopo 3 ore il vertice ristretto ad Anchorage in Alaska tra Trump e Putin sul futuro della guerra in Ucraina. I 2 presidenti all’arrivo si sono stretti amichevolmente la mano sulla pista e sono saliti insieme sull’auto di Trump, la Cadillac soprannominata “The Beast”, per raggiungere la base Elmendorf-Richardson.

-00:35 C’è una conferenza stampa congiunta.

-00:25 Sono terminati i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il collega americano Donald Trump in Alaska. La Casa Bianca e il Cremlino annunciano una conferenza stampa congiunta tra Trump e Putin.

-00: 13 Un gruppo di sostenitori dell’Ucraina che sta manifestando al di fuori della base militare di Anchorage ha esposto una bandiera di Kiev.

-00:07 Il vertice è in corso da circa 3 ore.

La diretta del 15 agosto

-23:47 “Tutte le opzioni rimangono sul tavolo”. Lo hanno detto fonti ufficiali statunitensi alla Cnn mentre è in corso il vertice tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente russo, Vladimir Putin, sulla guerra in Ucraina.

-23:15 Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov prenderà parte ai colloqui allargati tra Putin e Trump. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo i media russi.

– 22:58 “Vertice STORICO con il presidente Donald J. Trump e il presidente Vladimir Putin in Alaska”. Lo scrive la Casa Bianca in un tweet.

– 22:33 Si prevede che il vertice duri dalle sei alle sette ore, ma ovviamente data la materia, non sono escluse sorprese. Se finiranno prima, significa un andamento non ideale. In base ad altri conteggi la conferenza stampa congiunta tra Trump e Putin sarebbe per le ore 1.30 (15.30 ora locale).

-21:33 Sono iniziati ufficialmente i colloqui Trump-Putin.

-21:20 Trump e Putin si sono seduti sulla stessa auto – quella di Trump, la Cadillac soprannominata “The Beast – e su essa raggiungono la base per i colloqui.

-21:15 Trump ha accolto Putin nella Joint Base Elmendorf-Richardson alla periferia settentrionale di Anchorage, in Alaska. Si apre così l’incontro che attira l’attenzione di tutto il mondo. I due sono scesi quasi in simultanea dai rispettivi aerei e poi Trump ha accolto con un applauso il suo ospite sul tappeto rosso. I due si sono poi dati amichevolmente la mano. Il presidente russo ha finto di non sentire quando i giornalisti gli hanno gridato sulla pista la domanda se avrebbe smesso di uccidere i civili.

– 21:00 E’ confermato: Putin è arrivato alla base di Anchorage.

– 20:45 L’incontro one-on-one è diventato 3 a 3 fra Putin e il presidente Usa. Trump verrà raggiunto dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’inviato speciale Steve Witkoff. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca.

– 20:27 L’Air Force One con Trump è atterrato ad Anchorage, in Alaska.

– 20:15 L’aereo atterrato ad Anchorage e secondo diversi media russi con Vladimir Putin a bordo fa parte della delegazione ma non c’era il presidente russo a bordo, ha dichiarato il giornalista Pavel Zarubin del primo canale della tv russa: “Stiamo aspettando l’aereo del presidente”.

– 19:58 L’aereo partito da Magadan in Russia che ha a bordo il presidente russo Vladimir Putin sarebbe atterrato ad Anchorage.