In crash i siti di Malpensa e Linate (e della Farnesina), presi di mira dagli hacker filorussi di No Name

BOLOGNA – I siti degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa da questa mattina sono in crash e non funzionano: a causare il black out sarebbe stato un attacco hacker condotto dal gruppo filorusso NoName. Risulta irraggiungibile anche il sito del ministero degli Affari esteri (esteri.it). Il mancato funzionamento dei siti web dei due scali milanesi non ha però nessun riflesso sull’operatività degli aeroporti, che sono regolarmente funzionanti.

Il tipo di attacco hacker che ha messo ko i siti web è l’attacco Ddos (che sta per interruzione distribuita di servizio), ovvero l’invio di continue richieste false di accesso ai sistemi informatici allo scopo di creare sovraccarico e mandarli in tilt.

COS’È IL GRUPPO NO NAME

Il gruppo NoName057(16) si è fatto vivo per la prima volta nel marzo 2022: è composto da criminali informatici filorussi. In questi due anni, ha rivendicato svariati attacchi cibernetici contro obiettivi ucraini, statunitensi ed europei. In Italia, in particolare, il gruppo ha messo in atto sabotaggi digitali nel marzo 2023 e anche quando Zelenskyj venne a Roma.

