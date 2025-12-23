martedì, 23 Dicembre , 25

Guardia nazionale a Chicago, Corte Suprema blocca dispiego voluto da Trump

(Adnkronos) - La Corte suprema degli Stati Uniti...

Covid, Consulta: “Infondate questioni legittimità obbligo vaccino e Green pass”

(Adnkronos) - Sono infondate le questioni di legittimità...

Ucraina, l’appello di Papa Leone XIV: “Tregua a Natale ma Russia dice no”

(Adnkronos) - Una tregua di 24 ore, il...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 23 dicembre 2025

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto...
in-disco-si-balla-ma-si-fa-anche-il-test-per-l’hiv:-il-progetto-al-link-di-bologna
In disco si balla ma si fa anche il test per l’Hiv: il progetto al Link di Bologna

In disco si balla ma si fa anche il test per l’Hiv: il progetto al Link di Bologna

SanitàIn disco si balla ma si fa anche il test per l’Hiv: il progetto al Link di Bologna
Redazione-web
Di Redazione-web

BOLOGNA – Ballare, e avere la possibilità anche di fare i test per Hiv e Hcv. È la nuova iniziativa di prevenzione che nel 2026 sarà messa in campo dall’associazione Link 2.0 di Bologna, durante le serate di clubbing nel locale di via Fantoni. Il progetto inizierà il 21 gennaio con la formazione di un gruppo di soci-volontari in grado di supportare il personale paramedico nelle attività di prevenzione e testing (massimo 20 partecipanti). L’incontro affronterà i temi “della prevenzione e della riduzione del danno, dell’aggancio della popolazione target, delle buone pratiche per prevenire la trasmissione di malattie infettive, in particolare in relazione al consumo di sostanze, e degli aspetti di counseling legati sia alla comunicazione di eventuali positività sia alla corretta somministrazione del test”.

COME FUNZIONERANNO I TEST

Al termine del percorso formativo prenderanno il via i primi test, che saranno condotti “in un contesto informale e accessibile” all’interno dell’ambulanza presente nel perimetro del circolo, in alcune serate specifiche (14 febbraio, 21 marzo e 10 aprile). “Proporre i test in un contesto non strutturato come quello della notte significa intercettare persone che difficilmente si rivolgerebbero ai servizi sanitari tradizionali- afferma il presidente di Link 2.0, Gianluca Giangiobbe- la dimensione informale, unita alla fiducia che si crea negli spazi associativi, rende questi interventi particolarmente efficaci nel promuovere consapevolezza, prevenzione e accesso precoce alle cure”. Con questa iniziativa Link 2.0 conferma dunque “la volontà di portare la prevenzione nei luoghi reali di socialità notturna, trasformando il divertimento in un’occasione concreta di consapevolezza, cura e responsabilità condivisa”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.