In due mesi i casi di Covid in Italia sono quadruplicati

AGI – In due mesi più che quadruplicati in Italia i casi di infezione da SARS-CoV-2: infatti la prevalenza nel periodo che va dal 28 settembre al 27 ottobre è pari a 504,17 per 100 mila abitanti, contro una prevalenza di 111,50 per 100 mila nel periodo dal 29 agosto-27 settembre, un dato non spiegabile unicamente con l’aumento dei tamponi effettuati (+60% nel periodo di riferimento). È quanto emerso dalla 26ma puntata dell’Instant Report Covid-19 prodotto dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica.

Nel complesso, la scorsa settimana ci sono stati 156,5 nuovi isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti,

