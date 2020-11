In Europa esplosione di contagi: un milione in due giorni

AGI – L’Europa sta vivendo una “esplosione” di casi di coronavirus, un milione in due giorni, e anche il tasso di mortalità è in crescita. E’ l’allarme del direttore dell’ufficio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Europa.

“Assistiamo a un’esplosione, nel senso che ci sono voluti solo un paio di giorni per vedere come la regione europea abbia registrato un aumento di oltre un milione di casi”, ha spiegato Hans Kluge, in un’intervista con Afp. “Assistiamo inoltre alla mortalità che cresce a poco a poco”, ha aggiunto.

