In Europa superati i 200.000 morti per Covid

AGI – L’Europa ha superato i 200 mila morti per coronavirus. Lo riferisce l’Agenzia France Presse in base a un proprio conteggio secondo il quale gli oltre due terzi dei 200.005 decessi su 2.751.606 casi di Covid-19 sono sono stati registrati in Gran Bretagna, Italia, Francia e Spagna.

Con le 200 mila vittime (su 2.751.606 casi), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha già ucciso quasi 540 mila persone in tutto il mondo. In Europa, i Paesi più colpiti sono il Regno Unito (44.236) e l’Italia (34.869), seguiti da Francia (29.920) e Spagna (28.388).

