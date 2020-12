In Francia deroga del coprifuoco per Natale ma non a Capodanno

AGI – L’atteso “allentamento” delle misure restrittive in Francia si è rivelato più prudente di quanto auspicato: complice una situazione sanitaria ancora delicata, per quanto in miglioramento, il primo ministro Jean Castex ha confermato ulteriori riaperture per il 15 dicembre, ma anticipando alle 20 il coprifuoco e introducendo restrizioni più severe durante le feste.

Il nuovo obiettivo del governo è quello di “permettere a tutti di festeggiare” , facendo al tempo stesso quanto possibile “per ridurre il rischio di dovere affrontare un terzo confinamento nei prossimi mesi”. Castex ha spiegato che “la partita non è ancora vinta” e che anche i miglioramenti “segnano il passo da una settimana: siamo su una specie di plateau”,

