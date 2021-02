In Francia gli impianti da sci resteranno chiusi anche in febbraio

AGI – Gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche francesi resteranno chiusi anche in febbraio, e non è per il momento stata fissata nessuna data per la riapertura. Lo ha fatto sapere Matignon (la sede del presidente del Consiglio a Parigi) ma il responsabile per il turismo, Jean- Baptiste Lemoyne ha confermato che le località montane restano accessibili per le vacanze di febbraio.

Dopo un incontro con i rappresentanti delle categorie colpite da questa decisione, l’entourage del primo ministro Jean Castex ha riferito che l’evoluzione della pandemia non permette di riaprire gli impianti sciistici, così come non stanno riaprendo in molti altri Paesi.

