in-francia-macron-nomina-premier-lecornu,-proteste-in-tutto-il-paese

Ha 39 anni ed è l’ex ministro della Difesa

Francia, 10 set. (askanews) – Sébastien Lecornu è il nuovo primo ministro francese, nominato dal presidente Emmanuel Macron dopo le dimissioni di Francois Bayrou, in seguito la sconfitta nel voto di fiducia in Parlamento.A soli 39 anni ha già una storia politica importante, con incarichi di governo dal 2017, segretario di Stato, tre volte ministro sempre sotto la presidenza Macron a cui è molto vicino. L’ultimo incarico il Dicastero della Difesa nel governo Bayrou.Da premier primo messaggio su X per ringraziare Macron per averlo scelto e Bayrou per il suo lavoro.”Desidero dire sinceramente ai nostri connazionali che comprendo le loro aspettative e che sono consapevole delle difficoltà – ha aggiunto- Stiamo lavorando con umiltà e faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo”.Ma l’instabilità politica si è riversata nelle strade: in tutto il Paese sono esplose proteste da Parigi, a Nantes, a Lione. Un movimento raccolto sotto lo slogan “Blocchiamo tutto”. Il governo ha schierato oltre 40mila forze dell’Ordine e ci sono stati già decine di fermi.