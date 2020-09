AGI – In Francia stop alla presenza di animali selvaggi nei circhi itineranti, divieto alla riproduzione di orche e delfini in cattività e fine degli allevamenti di visoni d’America per la loro pelliccia. Lo ha annunciato la ministra della Transizione ambientale, Barbara Pompili, sottolineando l’urgenza di “tutelare il benessere della fauna selvatica”.

Con questo provvedimento, reso noto alla vigilia della prima conferenza Onu sulla biodiversità, la Francia intende lanciare un chiaro segnale del proprio impegno a proteggere la natura, in linea con la dichiarazione politica appena firmata dal presidente Emmanuel Macron.

Per poter attuare tali provvedimenti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Francia stop agli animali nei circhi e parchi acquatici proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento