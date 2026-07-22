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In Francia trovato morto il sospetto reclutatore di modelle per Epstein
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In Francia trovato morto il sospetto reclutatore di modelle per Epstein

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Roma, 22 lug. (askanews) – Daniel Siad, agente di modelle sospettato di aver procurato giovani donne a Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione a Nanterre, in Francia. Lo ha confermato la procura di Nanterre, dopo le indiscrezioni apparse su Le Parisien.

Di origini algerine, naturalizzato svedese e francese, il 69enne era stato denunciato da cinque donne. Il nome di Siad compare negli “Epstein Files” pubblicati lo scorso gennaio dal dipartimento di Giustizia americano e da allora veniva presentato come colui che reclutava modelle in tutto il mondo per conto dell’ex finanziere pedofilo americano trovato morto in carcere nel 2019 in attesa di processo.

L’uomo aveva respinto ogni accusa: “Non ho mai violentato nessuno in vita mia – aveva detto a Bfmtv – non ho mai avuto una relazione con una modella. Sono un uomo di famiglia”. Stando alle testimonianze delle ex modelle, Siad le avvicinava con la scusa di opportunità professionali, per poi metterle in contatto con Jeffrey Epstein o altri uomini influenti.

Siad è stato trovato morto lunedì sera. “Un’indagine sulle cause della morte è stata aperta lunedì sera in seguito al ritrovamento” del suo corpo nella sua “abitazione”, ha detto la procura di Nanterre, aggiungendo che “verrà eseguita un’autopsia”.

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