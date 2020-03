In futuro il Magic Mouse potrebbe cambiare forma

In futuro gli utenti potrebbero cambiare la forma del Magic Mouse in modo da renderlo più comodo e indicato per le proprie esigenze.

Chi lavora molte ore al computer sa che l’uso prolungato del mouse, se non è abbastanza comodo, può provocare dolori e stanchezza al polso e alla mano. Così Apple in un brevetto pubblicato in questi giorni propone l’idea di avere un singolo mouse che può essere adattato per tutti gli utenti, modificando le dimensioni.

Il mouse potrebbe avere un involucro contenente elementi articolati,

