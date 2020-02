Non ha avuto scosse dal coronavirus l’indice Ifo, uno dei principali barometri dell’economia tedesca, che a febbraio sale a 96,1 sopra le attese di 96. A gennaio aveva segnato 95,9 punti contro gli attesi 97 e i 96,3 di dicembre. Il rialzo di oggi è il primo dopo il calo di gennaio che, a sua volta, aveva messo fine ad una serie di tre rialzi consecutivi.

​La fiducia delle imprese è migliorata a febbraio in Germania perché le aziende sono state meno pessimiste sulle prospettive per i prossimi mesi, cosicché “l’economia tedesca sembra non essere influenzata dagli eventi legati al coronavirus”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Germania il coronavirus non spaventa le imprese proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento