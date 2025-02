In Germania segnali di affluenza alle urne più alta rispetto al 2021

Più della metà degli aventi diritto al voto ha votato entro le 14

Milano, 23 feb. (askanews) – L’affluenza alle urne alle elezioni federali in Germania è stata significativamente più alta rispetto al 2021, almeno nei seggi elettorali fino alle 14. Nel primo pomeriggio di domenica, circa il 52 percento degli aventi diritto al voto aveva espresso il proprio voto, secondo i media tedeschi.

A questo punto, nel 2021, la cifra era solo del 36,5%. Tuttavia, nel 2021, a causa della pandemia di coronavirus, il numero di votanti per posta ha raggiunto un livello record: questo dato non viene preso in considerazione nei risultati intermedi. È quindi difficile fare affermazioni in merito all’andamento complessivo dell’affluenza alle urne.

Ciononostante, l’affluenza alle urne quest’anno è notevolmente più alta rispetto al 2017, quando ben il 41 percento degli aventi diritto aveva espresso il proprio voto al seggio entro le ore 14.

La partecipazione è stata eterogenea nei diversi stati federali, ma spesso si sono registrati aumenti significativi rispetto alle ultime elezioni federali di tre anni fa. A livello nazionale, l’affluenza alle urne nel 2021 si è attestata al 76,4%.