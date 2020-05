Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Germania. Stando ai dati forniti in serata dal Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, il tasso di di infezione è cresciuto all’1.1. Questo significa che una persona infetta da Covid-19 ne contagia in media poco più di una.

In numeri assoluti, sono oltre 169.300 i contagi registrati oggi nella Repubblica federale, mentre le vittime sono 7434.

Con un tasso di riproduzione che va oltre l’1, si supera anche una soglia psicologica: il Koch Institut (ma, in alcune occasioni, anche la stessa cancelliera Angela Merkel) ha sempre ribadito che il tasso d’infezione dovesse rimanere sotto quella soglia affinché l’epidemia segni un calo costante.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Germania torna a crescere l’indice di contagio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento