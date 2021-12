In Giappone arriva il treno che può trasformarsi in autobus

FUKUOKA – La Asa Seaside Railway Corp., operatore ferrovieraio con sede nella prefettura di Tokushima, ha presentato ufficialmente il ‘Dual-Mode Vehicle’ (DMV), il primo veicolo al mondo in grado di funzionare sia su strada che sui binari ferroviari. L’entrata in servizio è prevista per il 25 dicembre prossimo, al termine delle ultime fasi di approvazione da parte del ministero dei Trasporti.

15 SECONDI PER DIVENTARE UN AUTOBUS

Il DMV collegherà le due città di Kaiyo (prefettura di Tokushima) e Muroto (prefettura di Kochi), distanti tra loro 50 km, percorrendone 40 su strada e 10 su linea ferroviaria. Il veicolo, che è in grado di trasportare fino a un massimo di 23 persone tra passeggeri e addetti, e che è stato concepito per essere utilizzabile in caso di interruzioni ai collegamenti stradali o ferroviari causati da disastri naturali come terremoti o alluvioni, è strutturalmente un autobus con motore diesel, dotato di un telaio con un set extra di ruote retrattili che, in soli 15 secondi, permettono al veicolo di cambiare assetto e viaggiare sui binari ferroviari.

