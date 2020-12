In ginocchio davanti a Maradona: perché?

La morte di Diego è stata trasformata in una specie di settimana santa: la colpa non è certo sua, lui in vita è sempre stato attento a non dipingersi come un dio

