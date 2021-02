AGI – Il Regno Unito ha ulteriormente inasprito le norme anti Covid per chi arriva dall’estero. Il nuovo giro di vite, che entrerà in vigore da lunedì prossimo, prevede per chi viola le regole non soltanto multe salatissime, ma anche pene fino a 10 anni di carcere. Tutti i viaggiatori che arriveranno in Inghilterra, ha annunciato ai deputati il ministro della Salute, Matt Hancock, dovranno osservare una quarantena obbligatoria di 10 giorni e sottoporsi a due tamponi molecolari: il primo nel secondo giorno della quarantena, il secondo nell’ottavo giorno.

I test positivi saranno analizzati per individuare eventuali varianti del virus,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Gran Bretagna multe e carcere fino a 10 anni a chi viola norme anti-Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento