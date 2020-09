AGI – Una sezione di ghiaccio di circa 110 chilometri quadrati si è staccata dalla più grande piattaforma della Groenlandia, Nioghalvfjerdsfjorden, o N79, lunga circa 80 chilometri e larga 20. Come riporta un articolo della BBC News, la porzione distaccata, che si è rotta in tanti piccoli pezzi, rappresenta, secondo gli scienziati, un’ulteriore prova dei cambiamenti climatici in atto.

“L’atmosfera in questa regione – sostiene Jenny Turton, climatologa presso la Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Institut für Geographie – si è riscaldata di circa 3 ° C dal 1980 e negli ultimi due anni sono state registrate temperature record”. Il Nioghalvfjerdsfjorden è l’estremità anteriore del ghiacciaio in Groenlandia nordorientale e la porzione minore,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Groenlandia si è staccato un nuovo blocco di ghiaccio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento