AGI – In India, lo Stato del Nagaland ha vietato l’importazione, il commercio e la vendita di carne di cane: gli attivisti per i diritti degli animali festeggiano e inneggiano alla “svolta” ma alcuni gruppi della società civile parlano di attacco alle tradizioni culinarie locali.

In effetti in gran parte dell’India mangiare carne di cane è vietato, ma nel Nagaland è considerata una prelibatezza. Secondo la stampa indiana, la decisione è arrivata dopo che era circolata e diventata virale sui social media la foto di un gruppo di cani, legati nei sacchi della spazzatura in un ‘wet market’,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In India è stato vietato mangiare cani nel Nagaland (ma c’è chi protesta) proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento