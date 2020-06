In India più di 100 persone sono state uccise dai fulmini

AGI – Almeno 107 persone sono state uccise in India dai fulmini durante i temporali dei monsoni. 83 sono morte nello Stato del Bihar, nell’Est del Paese, e altre 24 nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Decine di altre sono rimaste ferite. I fulmini mortali sono abbastanza comuni in India durante la stagione dei monsoni, che dura da giugno a settembre. Secondo Lakshmeshwar Rai, il ministro per le Emergenze nello Stato del Bihar, si tratta di uno dei bilanci più pesanti degli ultimi anni. Secondo le statistiche ufficiali, nel 2018 in India oltre 2.300 persone sono state uccise dai fulmini.

