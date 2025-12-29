lunedì, 29 Dicembre , 25

Saldi, come funzionano e quale merce riguardano

Una donna gay a capo dei vigili del fuoco di New York, è lite Mamdani-Musk

Fisco, lavoro, imprese e famiglie: le principali novità in manovra

Isee 2026, dalla prima casa ai controlli: cosa cambia, il nuovo calcolo

In Inghilterra arriva lo stop alla bollitura delle aragoste vive: anche i crostacei provano dolore e sofferenza

ROMA – È stato accolto con favore da OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, l’annuncio del governo britannico che – nell’ambito della nuova Strategia per il benessere animale pubblicata lo scorso lunedì – ha dichiarato l’intenzione, con un provvedimento imminente, di vietare la bollitura da vivi di crostacei decapodi, come aragoste, granchi, gamberi scampi e di cefalopodi come polpi e calamari, ecc.

Un passaggio estremamente significativo, che dà attuazione al cambiamento di prospettiva avviato nel 2022 con il riconoscimento della capacità di questi animali di provare dolore e sofferenza, in quanto esseri senzienti. “L’Inghilterra si prepara a seguire i precedenti virtuosi di Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda, dove la pratica crudele della bollitura dei crostacei coscienti è illegale da tempo. Non è solo un gesto di tutela nei confronti di specie animali considerate spesso come sola merce culinaria, ma anche il segnale che un cambiamento culturale è possibile anche nelle pratiche più tradizionali e difficili da scardinare”, commenta Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia

E L’ITALIA?

Nel nostro paese ci sono stati piccoli cenni di riconoscimento di una tutela di questi animali mediante iniziative locali dei Comuni e decisioni giurisprudenziali, ma la strada da fare è ancora in salita.

L’Organizzazione continuerà a monitorare l’evoluzione della strategia britannica e a sostenere politiche che mettano al centro il benessere animale, auspicando che anche altri Paesi, Italia compresa, possano seguire questa direzione virtuosa.
