In Iran giustiziato campione di lotta greco-romana, protesta lo sport

AGI – Il campione iraniano di lotta greco-romana Navid Afkari è stato giustiziato a Shiraz, per l’omicidio di un poliziotto durante le proteste di piazza del 2018. L’impiccagione dell’atleta 27enne è avanti malgrado gli accorati appelli internazionali arrivati anche dal mondo dello sport. Afkari era stato riconosciuto colpevole dalla Corte suprema della Repubblica islamica di aver accoltellato a morte un agente in borghese nell’agosto di due anni fa a Shiraz, nonostante il suo avvocato abbia sempre insistito che non vi fossero prove della sua colpevolezza.

Il Cio sotto choc

Il Comitato olimpico internazionale ha dichiarato di essere “scioccato”

