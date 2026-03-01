domenica, 1 Marzo , 26

Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e...

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

(Adnkronos) - Nuove esplosioni questa mattina a Dubai,...

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match all'Olimpico. Oggi, domenica 1...

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. Oggi,...
In Iran il processo di transizione dopo la morte di Khamenei inizierà oggi
In Iran il processo di transizione dopo la morte di Khamenei inizierà oggi

Roma, 1 mar. (askanews) – Il processo di transizione in Iran dopo la morte della guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, inizierà oggi stesso, domenica. Lo ha annunciato il principale responsabile della sicurezza del Paese, Ali Larijani.

“Sarà presto formato un consiglio direttivo provvisorio. Il presidente, il capo del potere giudiziario e un giurista del Consiglio dei Guardiani assumeranno la responsabilità fino all’elezione del prossimo leader”, ha dichiarato Ali Larijani, capo del più alto organo di sicurezza iraniano, il Consiglio supremo di sicurezza nazionale.

Larijani è anche ex consigliere di Ali Khamenei. “Questo consiglio sarà istituito il prima possibile. Stiamo lavorando alla sua formazione già da oggi”, ha aggiunto.

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

