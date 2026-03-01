In Iran il processo di transizione dopo la morte di Khamenei inizierà oggi

Roma, 1 mar. (askanews) – Il processo di transizione in Iran dopo la morte della guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, inizierà oggi stesso, domenica. Lo ha annunciato il principale responsabile della sicurezza del Paese, Ali Larijani.

“Sarà presto formato un consiglio direttivo provvisorio. Il presidente, il capo del potere giudiziario e un giurista del Consiglio dei Guardiani assumeranno la responsabilità fino all’elezione del prossimo leader”, ha dichiarato Ali Larijani, capo del più alto organo di sicurezza iraniano, il Consiglio supremo di sicurezza nazionale.

Larijani è anche ex consigliere di Ali Khamenei. “Questo consiglio sarà istituito il prima possibile. Stiamo lavorando alla sua formazione già da oggi”, ha aggiunto.