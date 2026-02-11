mercoledì, 11 Febbraio , 26

In Iran marcia per il 47esimo anniversario della rivoluzione islamica

Sullo sfondo delle repressioni del regime e dei negoziati con gli Usa

Teheran, 11 feb. (askanews) – Nelle immagini diffuse dai media ufficiali, migliaia di iraniani in marcia per le strade di Teheran e della città nordorientale di Mashhad per celebrare il 47esimo anniversario della rivoluzione islamica del 1979.La ricorrenza viene celebrata sullo sfondo delle enormi proteste contro la Repubblica islamica, delle repressioni da parte delle autorità condannate in tutto il mondo – con migliaia di iraniani, tra cui molti giovani uccisi, secondo le organizzazioni internazionali – e del blocco di internet imposto da oltre un mese.Inoltre, sono in corso colloqui con gli Stati Uniti che ha minacciato più volte di intervenire dopo le dure repressioni del regime.

