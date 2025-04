in-iran-mega-manifestazione-pro-gaza,-sui-cartelli:-“abbasso-israele”

A Teheran la folla grida “Morte a Israele” o “Morte all’America”

Teheran, 11 apr. (askanews) – Mega manifestazione a Teheran a sostegno del popolo palestinese. Sui cartelli si legge “Abbsasso Israele”, mentre tra gli slogan intonati dalla folla “Morte a Israele” o “Morte all’America”.”Gaza non è sola, Hamas non è sola, la resistenza non è sola – ha detto ad Afp Mostafa Naqibi, pensionato – Israele, che uccide i bambini, sa che non permetteremo certo che Gaza soffra, e se non vi ritirate, saremo costretti ad armarci a sostegno della Palestina”.