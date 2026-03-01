in-iran-triumvirato-ad-interim:-“successore-khamenei-in-due-giorni”

In due giorni 200 morti in Iran, metà in una scuola

Milano, 1 mar. (askanews) – Dopo l’uccisione dell’ayatollah Khamenei nella prima ondata di attacchi israeliani e Usa, la guida suprema dell’Iran è passata ad interim ad un triumvirato di cui fa parte anche il presidente Massoud Pezeshkian, che è riapparso in tv mettendo fine alle indiscrezioni sulla sua morte. Sarebbe invece rimasto ucciso in uno dei raid l’ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. Il regime ha anche annunciato di aver intenzione di scegliere il successore della Guida suprema, che ha guidato il Paese per oltre 30 anni, nei prossimi due giorni. La Costituzione iraniana affida la scelta del successore all’Assemblea degli Esperti, composta da 88 religiosi, che delibera con un voto a porte chiuse. Fra i candidati Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica. Proseguono intanto gli attacchi su tutto l’Iran, sarebbero oltre 200 i morti, la metà bambine di una scuola elementare colpita nella prima ondata dei raid israeliani e Usa. Teheran ha risposto continuando a prendere di mira basi americane e Israele. I pasdaran sostengono di aver colpito la portaerei Lincoln nel Golfo. 9 i morti sul territorio israeliano e 3 vittime fra i soldati Usa, secondo quanto riferito dal Pentagono.