in-israele-le-famiglie-degli-ostaggi-lanciano-l’appello-per-lo-sciopero-generale

Dopo il ritrovamento di 6 ostaggi morti a Gaza

Roma, 1 set. (askanews) – Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, in un appello ai “responsabili dell’economia, dell’Histadrut [sindacato] e del governo locale”, li ha invitati a “chiudere l’economia” dopo che le forze delle Idf che operano nella Striscia di Gaza hanno scoperto i corpi di sei ostaggi israeliani uccisi da Hamas.

“La leadership nazionale ha abbandonato gli ostaggi e questo è il momento per la leadership sociale, economica e locale di alzarsi per il bene delle famiglie dei rapiti, per il bene del pubblico e per il bene del valore della solidarietà e della responsabilità reciproca”, si legge nel forum, che invita a “chiudere l’economia domani”.

“Il quartier generale delle famiglie degli ostaggi chiede ai responsabili dell’economia, dell’Histadrut e delle amministrazioni locali di chiudere l’economia e lo Stato domani per fare pressione sull’esecutivo e sul primo ministro affinché fermino l’abbandono, salvino gli ostaggi vivi” e recuperino i corpi dei morti, ha scritto su X il gruppo.