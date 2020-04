In Israele non si trova l’accordo per il governo e il mandato di Gantz è scaduto​

Le 48 ore aggiuntive concesse lunedì dal presidente israeliano Reuven Rivlin non sono bastate: il mandato a Benny Gantz per tentare di formare un governo è scaduto ieri a mezzanotte senza che il leader di Blu e Bianco riuscisse a trovare un accordo per un esecutivo di unità nazionale con il Likud di Benjamin Netanyahu.

I negoziati potrebbero andare avanti ma Rivlin ha già fatto sapere che, a meno che non ci siano modifiche negli equilibri tra i due blocchi di voti, il mandato non passerà a Netanyahu ma tornerà direttamente al Parlamento che avrà 21 giorni per tentare di presentare una squadra di governo guidata da un qualsiasi deputato che abbia l’appoggio della maggioranza.

