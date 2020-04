“In Italia 10 milioni di immuni? Improbabile”, dice Rezza

Ci sono studi secondo i quali ci sarebbero dieci milioni di persone immuni in Italia. “Questa è una cosa che nessuno sa – afferma Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”. “Addirittura uno studio dell’Imperial College – sottolinea Rezza – che io pensavo fossero dei matematici piuttosto seri, stimano circa dieci milioni di persone immuni in Italia. Non so come escano fuori questi numeri. Anche i modelli possono sbagliare. Pensare che il dieci percento della popolazione italiana si sia già infettata è veramente improbabile.

