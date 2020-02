In Italia 155 casi di coronavirus. L’Austria ferma i treni al Brennero poi li fa ripartire

I casi di coronavirus in Italia sono 155, comprendendo anche tre decessi e un guarito. Nel dettaglio regionale, abbiamo: 112 in Lombardia (con due decessi), 22 in Veneto (con un decesso), 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, 3 in Trentino Alto Adige e 3 nel Lazio (con un guarito).

Le ferrovie austriache hanno bloccato per alcune ore tutti i treni da e per l’Italia a causa della diffusione del coronavirus, dopo che un convoglio proveniente dall’Italia era stato fermato al confine al Brennero perché a bordo vi erano due persone con febbre alta e il sospetto che potesse trattarsi di casi di coronavirus.

