Sono in tutto 2.502 i casi di coronavirus nel nostro Paese a oggi. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18. Nel dettaglio, 2.263 sono le persone attualmente malate, cui si sommano 160 guariti e 79 deceduti. Complessivamente in 24 ore si sono registrati 466 nuovi casi.

