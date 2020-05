Sono 531 i nuovi casi totali in più oggi di coronavirus in Italia registrati nel bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Un dato leggermente inferiore rispetto a quello degli ultimi tre giorni. I casi totali comprendono gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. Ma nel conto mancano i dati della regione Lombardia, non ancora pervenuti.

Oggi si registra un incremento di 50 vittime, che fa arrivare il totale a 32.785 morti da inizio pandemia. Sono saliti a 140.479 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.639.

L’articolo In Italia 531 nuovi casi e 50 morti. La Lombardia non ha segnalato nessun decesso proviene da Notiziedi.

