In Italia 90 mila imprese rischiano di chiudere a causa del coronavirus. 20 mila mai nate 

AGI – Saracinesche abbassate, lucchetti alle inferriate, porte serrate, fogli di giornale sulle vetrine delle attività abbandonate. Nel commercio e nel turismo ci sono circa 90.000 imprese pronte a chiudere per sempre i battenti già da questo autunno o comunque entro fine anno: bar, ristoranti, negozi, B&B che non sono riusciti a riemergere dallo tsunami Covid, con lo spettro dei nuovi contagi che minaccia anche chi faticosamente si è rimesso in pista. E 20.000 che nel corso di quest’anno non vedranno mai la luce a causa della pandemia.

Si tratta di un colpo senza precedenti al lavoro autonomo,

