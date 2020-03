“Fin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza e di non minimizzare. È la crisi piu’ difficile che il Paese sta vivendo dal dopoguerra”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si collega dal suo profilo Facebook nella tarda serata di sabato per annunciare “lo stop delle attività non essenziali in tutta Italia”.

Nel dettaglio, Conte spiega che continueranno a operare “i servizi postali, assicurativi, finanziari e i trasporti”. Poi l’appello: “I supermercati rimarranno aperti e quindi no alle fila” davanti ai negozi alimentari.

I dati dell’ultimo bollettino

Un altro bilancio con incrementi record per il nostro Paese.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Italia il giorno più nero, mai così tanti morti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento