Sale a 214.457 il numero totale degli italiani colpiti dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Con un aumento di 1.444 casi, in crescita rispetto a ieri (quando si erano registrati 1.075 nuovi casi). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18.

Sale anche il numero dei decessi, 369 oggi (contro i 236 di ieri), per un totale di 29.684, mentre è boom di guariti, 8.014: sarebbe il record assoluto, ma la la regione Lombardia precisa, come riferito dalla Protezione Civile, che il numero così alto è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri.

L'articolo In Italia il numero dei guariti ha superato quello degli attuali malati proviene da Notiziedi.

