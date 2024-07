In Italia la gestazione per altri sarà reato universale, cosa vuol dire

“I bambini non possono essere considerati oggetti così come il corpo delle donne non può essere mercificato. Questa la ratio del disegno di legge che prevede il reato universale per la pratica dell’utero in affitto. Per questo, sono profondamente convinta che oggi sia una bella giornata, una giornata in cui, con l’approvazione in commissione Giustizia al Senato l’approdo della legge in Aula è sempre più vicino. La maternità surrogata è una pratica abominevole e, come Fratelli d’Italia non possiamo accettarla: la vita è sacra e combatteremo per proteggerla”. Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia e Responsabile Famiglia e Valori non negoziabili, commenta così il via libera della commissione Giustizia del Senato al disegno di legge che introduce il reato universale di ‘maternità surrogata’. Ora il testo passerà all’esame dell’Aula. La norma ha già avuto l’ok della Camera un anno fa: il 26 luglio 2023.

COS’E’ LA MATERNITA’ SURROGATA

Da Treccani: “L’espressione “maternità surrogata” (o gestazione per altri, ndr) indica la situazione nella quale una donna si assume l’obbligo di portare a termine una gravidanza per conto di una coppia sterile, alla quale s’impegna poi a consegnare il nascituro.

COSA VUOL DIRE REATO UNIVERSALE

Per reato universale si intende che verrà perseguito chiunque faccia ricorso a tale pratica, anche se compiuto all’estero. Attualmente, in Italia, la legge sulla procreazione assistita punisce con il carcere da tre mesi a due anni e con una multa da 600mila a un milione di euro.

MATERNITA’ SURROGATA. MAGI: ANDREBBE LEGALIZZATA

“L’accanimento persecutorio che questo Governo continua a mettere in atto nei confronti dei bambini e delle bambine è inaccettabile e anche incomprensibile. Ieri infatti la maggioranza ha approvato in Commissione alla Camera una norma che elimina il rinvio della pena per le detenute incinta o madri di minorenni, che quindi dovranno restare in carcere, con buona pace dell’interesse preminente e dei diritti costituzionali dei bambini, oltre che delle regole penitenziarie europee e delle Nazioni Unite, quindi del diritto internazionale. Oggi hanno approvato al Senato il cosiddetto reato universale contro la Gestazione per Altri. L’obbrobrio giuridico pensato per arrestare i genitori che ricorrono a GPA all’estero, anche se in Paesi in cui è legale e regolamentata. È l’ennesimo provvedimento incostituzionale di questo Governo, contrario anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. +Europa ha una proposta di legge, che avevamo presentato anche in forma di emendamento, per regolamentare in forma solidale la Gpa anche in Italia, proprio per tutelare l’interesse dei minori”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che aggiunge: “La destra inventa nuovi reati e inasprisce le pene, e lo fa anzitutto a danno di bambini e bambine che non hanno alcuna colpa, salvo, ad avviso di Meloni, quella di essere nati. É un comportamento subdolo, degno di uno Stato totalitario”, conclude Magi.

