In Italia si registra un totale di 21.197 contagi da coronavirus (3.497 in più rispetto a ieri, un incremento del 19,8%), con 1.441 deceduti, 175 in più rispetto alla giornata di ieri. È l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono 17.750 le persone attualmente infette (2.975 in più rispetto a ieri) e 1.966 le persone guarite (527 in più rispetto a ieri). Sono ricoverate in terapia intensiva: 1.518 persone, 190 in più.

Secondo l’elaborazione di YouTrend, il tasso grezzo di letalità è del 6,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono l’8,6% dei casi attuali e il 7,2% dei casi totali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Italia oltre 21 mila contagi e 1441 morti. La Lombardia chiama Bertolaso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento