In Italia quasi 1,5 milioni di posti a rischio nel 2020

AGI – Nel 2020 l’Italia rischia di perdere quasi 1,5 milioni di posti di lavoro a causa della crisi del Covid-19 rispetto al 2019. E’ quanto emerge dall’Employment Economic Outlook 2020 dell’Ocse, secondo il quale nei primi tre mesi dell’anno l’Italia ha già perso circa 500 mila posti e in caso di scenario favorevole, cioè senza una seconda ondata di pandemia, rischia di perdere circa un altro mezzo milione di posti e in caso di scenario avverso, cioè in presenza di una seconda ondata di contagi, rischia di perdere circa un altro milione di posti.

Piu’ nel dettaglio l’Italia nel 2020,

