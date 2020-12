ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati forniti da Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia, ad oggi sono stati realizzati complessivamente nel nostro Paese circa 600 km/corsie di strade con l’impiego di asfalti modificati con gomma riciclata da PFU, una distanza che potrebbe coprire il tragitto da Roma a Milano.

Gli asfalti modificati con aggiunta di gomma riciclata rappresentano una soluzione innovativa e vantaggiosa, diffusa da oltre 60 anni in tutto il mondo e che in Italia sta trovando sempre maggiori conferme: si è passati infatti dai poco più di 100 km del 2010 ai 592 km totali a fine 2020,

L’articolo In Italia sempre più strade “green” con pneumatici fuori uso proviene da Notiziedi.

