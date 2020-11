In Italia si rischia un’epidemia incontrollata e ingestibile. Lo dice l’Istituto superiore di Sanità

AGI – In Italia si rischia un’epidemia incontrollata e ingestibile. È l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di Sanità nel suo monitoraggio settimanale dell’emergenza Covid.

Il report conferma che “è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari”. “È fondamentale” avverte, “che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.

“L’epidemia in Italia è in rapido peggioramento” evidenzia il documento, “nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4.

