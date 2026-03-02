lunedì, 2 Marzo , 26
HomeAttualitàIn Kuwait diversi aerei militari Usa sono precipitati, equipaggi illesi
in-kuwait-diversi-aerei-militari-usa-sono-precipitati,-equipaggi-illesi
In Kuwait diversi aerei militari Usa sono precipitati, equipaggi illesi
Attualità

In Kuwait diversi aerei militari Usa sono precipitati, equipaggi illesi

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 2 mar. (askanews) – “Diversi aerei da combattimento americani sono precipitati questa mattina” in Kuwait, ha reso noto il ministero della Difesa locale, precisando che gli equipaggi “sono sopravvissuti e illesi” e sono stati evacuati e trasferiti in ospedale per controlli sanitari. Le loro condizioni sono “stabili”, è stato aggiunto.

Il ministero della Difesa kuwaitiano ha precisato inoltre che si sta coordinando con l’alleato statunitense in merito alle “circostanze dell’incidente” e sta proseguendo le indagini sulle “cause dell’incidente”.

Previous article
L’Iran non negozia, il fronte si allarga: operazione Idf in Libano
Next article
Attacco Iran, la guerra si allarga. Abbattuto caccia Usa in Kuwait. Israele colpisce il Libano: “Non esclusa invasione di terra”

POST RECENTI

Attualità

L’Iran non negozia, il fronte si allarga: operazione Idf in Libano

Roma, 2 mar. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente si allarga, con l’azione militare congiunta di Stati Uniti e Israele che prosegue in Iran...
Attualità

Il petrolio continua a correre: Brent a 80 dollari al barile (+10%)

Milano, 2 mar. (askanews) – L’escalation del conflitto in Medio Oriente, dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e le conseguenti rappresaglie della Repubblica Islamica,...
Attualità

Le borse europee aprono in profondo rosso: Dax -2,43%. A Milano Ftse Mib -2%

Milano, 2 mar. (askanews) – Dopo un weekend ad alta tensione per l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e le conseguenti rappresaglie su diversi...
Attualità

Trump: Khamenei ha provato ad uccidermi due volte

Roma, 2 mar. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l’Ayatollah Ali Khamenei ha tentato di farlo uccidere due volte, ma Trump...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.